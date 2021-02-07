 Найголовніше "так". Бондар зробив пропозицію своїй дівчині | Блоги | Champion.com.ua
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Найголовніше "так". Бондар зробив пропозицію своїй дівчині

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Найголовніше "так". Бондар зробив пропозицію своїй дівчині

Футболіст донецького Шахтаря і збірної України Валерій Бондар зробив пропозицію своїй дівчині Дарині Савіній.

Гравець "гірників" в Instgram опублікував фотографії з романтичного побачення, на якому пара погуляла по Києву і політала вертольоті.

Під час прогулянки 21-річний футболіст зробив пропозицію дівчині, яка відповіла згодою.

"Найголовніше "так" у моєму житті. Я люблю тебе, Дар'я Савіна", - написав Бондар.

 
 
 
 
 
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A post shared by Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

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