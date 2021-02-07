Футболіст донецького Шахтаря і збірної України Валерій Бондар зробив пропозицію своїй дівчині Дарині Савіній.
Гравець "гірників" в Instgram опублікував фотографії з романтичного побачення, на якому пара погуляла по Києву і політала вертольоті.
Під час прогулянки 21-річний футболіст зробив пропозицію дівчині, яка відповіла згодою.
"Найголовніше "так" у моєму житті. Я люблю тебе, Дар'я Савіна", - написав Бондар.
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