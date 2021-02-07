Арбітр показав псу червону картку, але той відмовилася покидати поле

В рамках підготовки до другої частини сезону два сербських клуби - Колубара і Раднічкі 1923 - проводили товариський матч.

Під час поєдинку на поле вибіг чорний пес, якого вдалося прогнати. Проте, собака не зупинилася на цьому і ще тричі з'являлася на полі.

Після четвертого візиту, арбітр демонстративно показав тварині червону картку, але пес не став залишати поле навіть після цього.

Рішення було простим - команди просто пішли з поля і не продовжили матч. На момент зупинки Колубара перемагала з рахунком 3:0.

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