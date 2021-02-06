 Румунська тенісистка попросила покарати свого тренера під час матчу. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Румунська тенісистка попросила покарати свого тренера під час матчу

Сьогодні 18:13 Valeriy Ruchka 302 0
Румунська тенісистка попросила покарати свого тренера під час матчу

Джерело - Чемпіон.

Сорана Кирстя в чвертьфіналі турніру WTA Мельбурн трофі програла американці Енн Лі 3:6, 1:6.

Під час матчу у румунської тенісистки трапився конфлікт з її особистим тренером. Вона навіть попросила суддю на вишці винести йому попередження:

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