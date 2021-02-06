Джерело - Чемпіон.
Сорана Кирстя в чвертьфіналі турніру WTA Мельбурн трофі програла американці Енн Лі 3:6, 1:6.
Під час матчу у румунської тенісистки трапився конфлікт з її особистим тренером. Вона навіть попросила суддю на вишці винести йому попередження:
I have never seen a player request that their own coach get a warning. 😆😆😆 pic.twitter.com/iQ7GltdAtY— Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) February 6, 2021
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