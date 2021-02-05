 Дівчина дня. Вероніка Хавлікова - 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. 14-разовоачемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram

Сьогодні 10:57 Андрій Твердохліб 208 0
Дівчина дня. 14-разовоачемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram

Джерело - Чемпіон.

Словачка Вероніка Хавлікова 14 разів вигравала чеміпонат світу із карате, має запальну зовнішність, у своєму Instagram розповідає про фітнес, а на власному YouTube-каналі показує свої тренування. Останнім часом дівчина дуже активна в TikTok, де намагається навіть співати.За словами самої спортсменки, у дитинстві над нею насміхалися однолітки, а також учителя. 

Як виявилось, сміється той, хто сміється останнім.

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