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Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну!

Сьогодні 07:49 Андрій Твердохліб 75 0
Український боксер розповів про патріотизм і любов до України
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну!

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик любить свою Батьківщину та збирається жити в Україні в подальшому.

Про це заявив сам боксер в інтерв'ю YouTube- каналу Ходять плітки.

"Я вважаю, що патріотизм - це те, за чим ховаються. За патріотизмом ховаються брудні люди, дуже брудні. Я син своєї країни, я обожнюю Україну! Мені пропонували багато разів, 5 чи 6, змінити громадянство за чималі гроші. Нормальні гроші, просто за те, щоб я змінив громадянство. Але не все можна купити за гроші. Повторюсь, я люблю свою країну, намагаюся розвивати її - у спорті, будую тут бізнес, і вівповідно, буду сплачувати податки. І я хочу жити тут, я хочу, щоб тут жили мої діти", - наголосив Усик.

Нагадаємо, також Усик розповів, чому йому більше подобається Алєксандр, а не Олександр.

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