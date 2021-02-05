Джерело - Чемпіон.

9-річний канадійський хлопчик народу Алгонкін (індіанський народ Північної Америки алґської мовної родини. До приходу європейців проживали на Атлантичному узбережжі, пізніше емігрували до південного Квебеку і східної частини Онтаріо - Чемпіон) Веші Жинно проводить багато годин на льоду і сподівається надихнути іншу корінну молодь, показуючи свої хокейні навички у дворі через TikTok.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Washiiyeh Jeannotte (@andrewjeannotte)

"Я граю в хокей із чотирьох років, і я люблю кидати шайбу", - сказав дев'ятирічний хокеїст і член алгонкінів на Бар'єрному озері, приблизно в 300 кілометрах на північний захід від Монреаля.

Веші також є великим шанувальником "Мічиганського голу", кроку в стилі лакросса, який виконав канадський хокеїст Майк Легг під час гри за Мічиганський університет на турнірі NCAA 1996 року.

"З тих пір він був поліпшений. Багато гравців НХЛ зробили це зараз; у багатьох із цих хлопців були маленькі діти, які хотіли спробувати це, і я думаю, що цей маленький хлопець удосконалив це", - сказав батько Веші, Ендрю Жинно.

Відео, на якому молодий хокеїст тренується в TikTok, набрало біля 200 000 переглядів.

Веші не міг тренуватися або грати зі своєю командою через пандемію, тому сім'я влаштувала ковзанку на задньому дворі. Хлопчина разом із братом проводять ранок на льоду перед школою, а потім знову після школи. Він обладнаний вуличним освітленням, так що денні тренування можуть тривати до ночі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Washiiyeh Jeannotte (@andrewjeannotte)

"Кожного дня після школи вони знімали відео і займалися хокеєм, оскільки у них не було доступу до місцевих ковзанок", - сказала його мати Ніколь Ратті. - Було здорово мати можливість вийти на вулицю і зайнятися спортом, який він любить".

Хокей грає в родині велику роль.

"Це важливо з багатьох причин. Це тримає нас зайнятими, підтримує мотивацію, - продовжив Ендрю Жаннот. - Я вважаю, що багато дітей з числа корінних народів знають зв'язок між хокеєм і традиціями. Першими, хто виготовив хокейні ключки, були люди мікмав. Існує величезний зв'язок між спортом і багатою історією корінних народів у Канаді."

Ім'я Веші на мові Алгонкін означає "найгучніший грім", навіяне ім'ям інуїта, який завершив кар'єру в НХЛ - Жордіна Туту (перший гравець НХЛ, який за походженням по батькові інуїт, а його мати за походженням українка.). У 2019 році хлопець зустрівся з Туту на Бар'єрному озері.

"Якщо ви подивитеся на наше озеро і місце, де ми живемо, то побачите, що воно дуже ізольоване. Так що в хокей більшість дітей взагалі не вміють грати, - сказав Ендрю. - Ось чому для нас так важливо запустити ковзанку і переконатися, що вони весь час катаються, щоб вони були зайняті і були мотивовані".

Ну і головне, звичайний 9-річний індіанський хлопчик має заповітну мрію - зіграти в НХЛ.

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