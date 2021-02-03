Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналі Кубку Іспанії Севілья на власному полі розгромила Валенсію (3:0). На 33-й хвилині матчу другий гол у ворота летючих мешей забив Люк де Йонг. Взяттю воріт передував фантастичний контроль м'яча гравцями Севільї, який розпочався ще біля власних воріт. В атаці взяло участь 10! гравців (включаючи голкіпера), які зробили 26 дотиків до м'яча. Феноменально!

Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах

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