У матч бразильської першості між Васко да Гама та Баїя стався жахливий епізод.

Леандро Кастан на повному ходу ногою влетів у обличчя голкіперу Дугласу Фрідріху. Бразилець одразу отримав червону картку, а Фрідріх не зміг продовжити зустріч.

Як зазначив головний лікар Байї воротар не отримав перелому, але йому наклали кілька швів.

La TV brasileña captó de todos los ángulos posibles la violenta patada de Leandro Castán pic.twitter.com/nfLDoWtREj — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) February 1, 2021

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