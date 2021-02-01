 У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя. Відео та фото | Блоги | Champion.com.ua
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У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя

Сьогодні 19:43 Valeriy Ruchka 125 0
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя

У матч бразильської першості між Васко да Гама та Баїя стався жахливий епізод.

Леандро Кастан на повному ходу ногою влетів у обличчя голкіперу Дугласу Фрідріху. Бразилець одразу отримав червону картку, а Фрідріх не зміг продовжити зустріч.

Як зазначив головний лікар Байї воротар не отримав перелому, але йому наклали кілька швів.

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