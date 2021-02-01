Угандійський нападник побив шалений рекорд Кріштіану Роналду

Угандійський нападник шотландського Мотеруелла Мугабе побив рекорд Кріштіану Роналду, стрибнувши вище, ніж це зробив португалець.

У грудні 2019 року Роналду вразив ворота Сампдорії, відірвавшись від землі на 71 сантиметр.

Мугабе підстрибнув на 4 сантиметри вище, коли забивав у ворота Росс Каунті 27 січня 2021 року.

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