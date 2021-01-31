 Глядач вийшов на іподром в розпал змагань. Коні чудом не затоптали безумця. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
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Глядач вийшов на іподром в розпал змагань. Коні чудом не затоптали безумця

На змаганнях з кінного спорту в Новій Зеландії ледь не стався трагічний випадок - чоловік раптово вийшов на іподром в розпал гонки на Кубку Веллінгтона.

Жокеї мчали по трасі зі швидкістю 64 кілометри на годину, і їм дивом вдалося уникнути зіткнення з глядачем, яке могло закінчитися трагічно. The Sun повідомляє, що порушник спокою був заарештований поліцією, його звинувачують в створенні загрози суспільній безпеці.

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