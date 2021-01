На змаганнях з кінного спорту в Новій Зеландії ледь не стався трагічний випадок - чоловік раптово вийшов на іподром в розпал гонки на Кубку Веллінгтона.

Жокеї мчали по трасі зі швидкістю 64 кілометри на годину, і їм дивом вдалося уникнути зіткнення з глядачем, яке могло закінчитися трагічно. The Sun повідомляє, що порушник спокою був заарештований поліцією, його звинувачують в створенні загрози суспільній безпеці.

WATCH: A man has shocked punters at the Wellington Cup horse race in New Zealand, after running onto the track mid-race. #9Today pic.twitter.com/T8HdBgjiu8