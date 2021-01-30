Джерело - Чемпіон.
На турнірі One Championship: Unbreakable 2 в Сінгапурі російський кікбоксер Бейбулат Ісаєв виграв переміг серба Михайло Кецоєвича вже в першому раунді.
Нокаут вийшов неймовірно потужним.
Beybulat Isaev 🇷🇺 BOMBS Mihajlo Kecojevic in under 90 SECONDS! #ONEUnbreakable2 #WeAreONE #ONEChampionship— ONE Championship (@ONEChampionship) January 29, 2021
How to watch ONE: UNBREAKABLE II 👉 https://t.co/qHSwRj5FuX pic.twitter.com/Vq619bmnR5
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua