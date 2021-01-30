Джерело - Чемпіон.

На турнірі One Championship: Unbreakable 2 в Сінгапурі російський кікбоксер Бейбулат Ісаєв виграв переміг серба Михайло Кецоєвича вже в першому раунді.

Нокаут вийшов неймовірно потужним.

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