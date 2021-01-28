Ультрамарафонцю до світового рекорду на 100 км не вистачило 12 секунд. ВІДЕО

У Чандлері, штаті Аризона був проведений старт на ультрадистанцію 100 км. Цей забіг створений у рамках проєкту спортивного бренду Hoka One One Carbon X2, в якому організатори забезпечили комфортні умови для своїх спортсменів, щоб вони змогли показати свій максимальний результат.

Ультрамарафонець Джим Уомслі фінішував з часом 06:09:26, до світового рекорду не вистачило 12 секунд.

Нагадаємо, що світовий рекорд був поставлений у 2018 році, Нау Казамі фінішував з часом 06:09:14.

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