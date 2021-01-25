24 січня в Києві Українська хокейна ліга провела традиційний захід Тренування із зіркою.

У ролі наставників Тренування із зіркою виступили генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов і триразовий чемпіон України, екс-захисник збірної України Олег Полковников.

У першій в 2021 році тренуванні досвідчені хокеїсти провели майстер-клас для юних представників ДЮСШ Крижинка. В ході тренування юні спортсмени не тільки змогли поліпшити свої навички катання на ковзанах і володіння ключкою, але і дізналися секрети професіоналів своєї справи.

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