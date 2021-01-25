 УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:52 1419
Рома готова купити Яремчука за 12 млн євро
Сьогодні 13:51 862
Челсі оголосив про відставку Лемпарда
Сьогодні 13:40 676
Natus Vincere здолали Astralis та виграли Blast Premier
Сьогодні 08:05 428
Navi здолали Vitality та вийшли до фіналу Blast Premier
Вчора 22:23 417
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Ліверпуля та вийшов до 1/8 Кубку Англії
Вчора 20:54 751
Бо виграв мас-старт у Антгольці, Дудченко - 25-й
Вчора 16:49 1321
Збірна України фінішувала восьмою у жіночій естафеті на Кубку світу
Вчора 14:55 1947
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 11:02 12685
Ястремська пропустить Australian Open
Вчора 08:24 2168
Блоги
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:36 272
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:05 929
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:24 153
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:45 2059 2
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції Valeriy Ruchka
Вчора 21:46 479
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K
Американка зі зламаним носом і розбитими колінами виграла гонку Bandera 100K Valeriy Ruchka
23.01.2021 16:16 1307
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві Valeriy Ruchka
23.01.2021 12:03 1723
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов Андрій Твердохліб
22.01.2021 21:11 856
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди Андрій Твердохліб
22.01.2021 19:31 1737
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
22.01.2021 17:01 1660
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:28 Футбол Абрамович пояснив звільнення Лемпарда 179
16:12 Футбол Капітан Динамо U-21 перейшов у Десну 214
15:52 Футбол Атлетіко - Валенсія 3:1. Огляд матчу 172
15:40 Футбол Тухель може замінити Лемпарда в Челсі 458
15:36 Блог Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу 283
15:25 Футбол Олімпік може орендувати вінгера Сочі Бахтиярова 267
15:09 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 43056
15:08 Футбол Марсель хоче призначити тренером Вальверде 252
15:05 Блог Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація 951
14:53 Бокс Гарсія може провести поєдинок з Пакьяо 243
14:39 Футбол Бенітес може замінити Гаттузо в Наполі 565
14:25 Футбол Шальке - Баварія 0:4. Огляд матчу 207
14:24 Блог УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом 155
14:07 Футбол Климовський: Бачу Яя Туре лише тренером 292
13:51 Футбол Рома готова купити Яремчука за 12 млн євро 862
13:40 Футбол Челсі оголосив про відставку Лемпарда 676
13:25 Бокс Вибиремо місце бою Ф'юрі - Джошуа, після того як підпишемо документи, - Арум 300
13:07 Кіберспорт Azov Wolves у напруженій боротьбі перемогли Budivelnyk Gaming 227
12:51 Футбол Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 3:2. Огляд матчу 462
12:39 Футбол Шапаренко: Вдячний Луческу, що бачить в мені гравця, який потрібен команді 452
12:25 Футбол Евертон розгромив Шеффілд Венсдей у 1/16 Кубку Англії 309
12:04 Кіберспорт Odessa Gaming здолала Lviv Boars у чемпіонаті України 260
11:52 Кіберспорт Українець S1mple став найкращим гравцем Blast Premier 391
11:39 Футбол Парма - Сампдорія 0:2. Огляд матчу 304
11:24 Футбол Сельта розписала мирову з Ейбаром у 20 турі Ла-Ліги 255

УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом

Сьогодні 14:24 Valeriy Ruchka 155 0
УХЛ провела Тренування із зіркою під відкритим небом

24 січня в Києві Українська хокейна ліга  провела традиційний захід Тренування із зіркою.

У ролі наставників Тренування із зіркою виступили генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов і триразовий чемпіон України, екс-захисник збірної України Олег Полковников.

У першій в 2021 році тренуванні досвідчені хокеїсти провели майстер-клас для юних представників ДЮСШ Крижинка. В ході тренування юні спортсмени не тільки змогли поліпшити свої навички катання на ковзанах і володіння ключкою, але і дізналися секрети професіоналів своєї справи.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()