Двом лижникам загрожує ампутація після змагань в -20 градусів. ФОТО 18+

Двом лижникам загрожує ампутація пальців після того, як вони взяли участь у марафоні на 60 км під назвою La Diagonela, який відбувся в Швейцарії.

Про це повідомляє видання NRK.no.

Температура на старті забігу становила 20 градусів морозу, а на деяких ділянках траси опускалася до -28. Найбільше від обмороження постраждали швед Міхаель Екльоф і німець Патрік Оттілінгер. Перший може втратити великий палець на нозі, а другий – два пальця на руці.

Представнику скандинавської країни був діагностований некроз. Існує реальна ймовірність, що його великий палець просто відпаде. Екльоф зізнався, що відчуває сильний біль і не може взутися.

Німецький спортсмен розповів, що знявся з дистанції, пройшовши половину шляху, оскільки його тіло "відключилося через холод".

"Я знявся з половини дистанції, тому що моє тіло відключилося через холод. Попри це, мої руки не боліли. Коли я доторкнувся до однієї з кінцівок, то мені здалося, що вона скам'яніла. Тільки тоді я зрозумів, що у мене проблеми. Зараз я не відчуваю два пальці. Лікарі сказали, що я можу лише чекати і тримати їх у теплі в надії на те, що до них повернеться життя", – поділився своїми відчуттями Оттілінгер.

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