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Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів

Сьогодні 11:45 Valeriy Ruchka 164 0
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів

Джерело - Чемпіон.

У рамках турніру UFC відбудеться поєдинок між аргентинцем Сантьяго Понзініббіо і китайцем Лі Цзінляном.

Бійці провели дуель поглядів напередодні бою. Понзініббіо вийшов на неї з плакатом в честь легендарного Дієго Марадони, який помер в листопаді 2020 го року через проблеми із серцем.

Бій відбудеться 16 січня на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

 
 
 
 
 
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