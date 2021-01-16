Джерело - Чемпіон.
У рамках турніру UFC відбудеться поєдинок між аргентинцем Сантьяго Понзініббіо і китайцем Лі Цзінляном.
Бійці провели дуель поглядів напередодні бою. Понзініббіо вийшов на неї з плакатом в честь легендарного Дієго Марадони, який помер в листопаді 2020 го року через проблеми із серцем.
Бій відбудеться 16 січня на Бійцівському острові в Абу-Дабі.
View this post on Instagram
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua