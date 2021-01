У матчі шведського чемпіонату між АІКом і Ельфсборгом трапився досить цікавий епізод.

У компенсований час, за рахунку 2:2, АІК подавав кутовий і в штрафну прибіг їх голкіпер. Стандарт ні до чого не призвів, і воротар суперника швидко ввів круглого в гру, щоб почати атаку своєї команди.

Захисник АІКа не розгубився і ввів в гру другий м'яч, заважаючи тим самим гравцям Ельфсборга. Пізніше його підтримали і партнери по команді.

This might be the best thing you see all week.



It's the 93rd minute. AIK are drawing 2–2 against Elfsborg, who are on the counter, bearing down on their goal. So the AIK players take matters into their own hands... pic.twitter.com/VRZn7qWoaw