 У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника

Сьогодні 17:41 Valeriy Ruchka 232 0
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника

У матчі шведського чемпіонату між АІКом і Ельфсборгом трапився досить цікавий епізод.

У компенсований час, за рахунку 2:2, АІК подавав кутовий і в штрафну прибіг їх голкіпер. Стандарт ні до чого не призвів, і воротар суперника швидко ввів круглого в гру, щоб почати атаку своєї команди.

Захисник АІКа не розгубився і ввів в гру другий м'яч, заважаючи тим самим гравцям Ельфсборга. Пізніше його підтримали і партнери по команді.

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