Джерело - Чемпіон.

2020 рік для черкаської спортсменки Марії Бурлаки був суперпродуктивним. Вона ще зовсім нещодавно увірвалася в еліту українського бодибілдингу.

А минулого року уже перемогла на чемпіонаті світу з бодібілдінгу та фітнесу.

Цьогоріч Марія Бурлака ще стала переможницею Арнольд Класик Європа у категорії фітнес-бікіні до 160 см; серед жінок-майстрів +35 років у категорії до 164 см; а потім ще виборола першість у "абсолютці" фітнес-бікіні серед майстрів. А у парі Олександром Ніколайчуком спортсменка здобула бронзу у змаганнях фіт-пар.

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