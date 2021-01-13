На російському Матч ТВ заборонили іноземні слова. Перелік

Джерело - Чемпіон.

Коментаторам російського телеканалу Матч ТВ розіслали документ, у якому зазначено перелік заборонених для прямого ефіру слів англійського походження (англіцизмів).

Журналіст Станіслав Гридасов опублікував список цих висловів у себе в Telegram і пояснив, що такі правила були введені за ініціативою глави Газпрому Олексія Міллера, який дуже любить чисту російську мову. Зокрема, коментатори тепер не зможуть використовувати такі слова, як "андердог", "асист", "голеадор", "скіли" та інші.

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