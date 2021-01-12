Відео дня. Фантастичний удар по лінії від Марти Костюк, якому позаздрить навіть Надаль

Джерело - Чемпіон.

Незважаючи на те, що Марта Костюк не змогла пробитися до вирішального матчу Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500, програвши в півфіналі росіянці Кудермєтовій, українка продемонстровуала дуже солідну гру, епізодами - ТОП-рівня.

Феноменальному обвідному по лінії у грі з іспанкою Соррібес-Тормо позаздрать навіть Надаль із Джоковичем. Відзначимо, що переможному пострілу Костюк передував розіграш із 21! удару.

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