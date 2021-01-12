Джерело - Чемпіон.

Жертвою інтернет-шахраїв стала рекордсменка України з напівмарафону Євгенія Прокоф'єва. На сторінках спортсменки в соціальних мережах, які було зламано, шахраї розмістили пост від імені спортсменки, з проханням допомогти в зборі коштів для доньки, яку нібито збив автомобіль. Пізніше в дописі доньку змінили на маму.

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