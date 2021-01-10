Колишній півзахисник Динамо збив фантастичний хет-трик за 16 хвилин

Півзахисник Галатасарая Юнес Беланда провів феєричну зустріч у матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини проти Генчлерберлігі.

Стамбульці каменя на камені не залишили від одного із аутсайдерів першості. Вже на першій хвилині Дьянь відкрив рахунок у матчі, а до перерви Беланда влаштував 16-хвилинний перфоманс, забивши 3 м'ячі протягом цього часу.

Марокканець зворушливо відсвяткував один із голів, продемонструвавши футболку одноклубника Омара Елабделуаї, який наразі перебуває у лікарні із серйозними опіками.

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