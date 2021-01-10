Син Мессі бурхливо відсвяткував гол батька у ворота Гранади

У матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії Барселона на виїзді обіграла Гранаду з рахунком 4:0.

Сім'я форварда "синьо-гранатових" Ліонеля Мессі дивилася матч по телевізору. Особливо активно вболівав за батька Матео Мессі. Коли аргентинець забив зі штрафного, його син бурхливо радів голу, стрибав і кричав.

Відео радості Матео опублікувала дружина Лео в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Mateo Messi celebrating Messi’s goal 🥰 pic.twitter.com/85JNulQVlr — Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) January 9, 2021

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