У Росії колишній боксер покалічив п'ятирічного сина, щоб той полюбив спорт

У Нижньому Новгороді 36-річний колишній боксер серйозно травмував сина, намагаючись зробити з нього спортсмена.

Цьому хлопчикові п'ять років, він живе з мамою в Нижньому Новгороді, і до недавнього часу його батько (36-річний колишній боксер) намагався зробити з сина бійця, борця, чемпіона і супермена.

Результатами примусової спортотерапіі стали перелом стегна, тріщина в руці і взагалі купа травм. Зараз батько в розшуку, але до цього він говорив їй, що:

а) на сина впала доросла боксерська груша; б) син упав на прогулянці і отримав тріщину руки; в) син упав, коли стрибав і зламав стегно.

Хлопчикові знадобилася допомога психолога. Саме йому він розповів подробиці батьківського виховання.

Тренування обернулися для дитини не тільки фізичними травмами. Через тиранії батька він замкнувся в собі і зовсім перестав розмовляти. Згодом хлопчик став відкриватися, і виявилося, що перелом ноги отриманий зовсім не на прогулянці. Просто тато вирішив зробити з сина гімнаста, розтягнув його в шпагат, а зверху на ноги поставив гирі.

Мамі хлопчик нічого не розповідав. Батько її бив, і дитина боявся погіршити становище. Але жінка, нарешті, не витримала, пішла в поліцію і її чоловік тепер вправляється в бігу на далекі дистанції.

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