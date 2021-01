Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад

Курйозний епізод стався після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії між Астон Віллою і Ліверпулем (1:4).

Автор єдиного гола в ворота "червоних" Луї Баррі обмінявся футболками з Фабіньо, проте після розмови з членом тренерського штабу забрав у бразильця свою футболку і повернув йому його.

Ймовірно, Баррі порадили зберегти футболку зі своєї дебютної гри за основну команду.

This is amazing 😂



Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!



Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt 🤝#EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW