Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад

Курйозний епізод стався після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії між Астон Віллою і Ліверпулем (1:4).
Автор єдиного гола в ворота "червоних" Луї Баррі обмінявся футболками з Фабіньо, проте після розмови з членом тренерського штабу забрав у бразильця свою футболку і повернув йому його.
Ймовірно, Баррі порадили зберегти футболку зі своєї дебютної гри за основну команду.
This is amazing 😂— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 8, 2021
Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!
Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt 🤝#EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW
Відзначимо, що футболіст перейшов в Астон Віллу з академії Барселони в січні 2020 році.
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