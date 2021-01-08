Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка ж одразу ж видала найкращий результат у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Українська велосипедистка з маунтенбайку Яна Беломоіна побажала успіхів біатлоністці Юлії Джимі, опублікувавши спільне фото в своєму Instagram.

"Така світла та позитивна,завжди підтримує та мотивує мене. Зараз моя черга. Успіхів тобі у твоїх стартах! Віримо та вболіваємо", - підписала світлину Яна.

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Зазначимо, що вже за кілька годин після цього Джима фінішувала десятою в спринті на 5 етапі КС в Обергофі, повторивши свій кращий результат у сезоні.

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