Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 січня, свій 35-й день народження святкує український тенісист Сергій Стаховський.

Окрім тенісних здобутків, киянин відомий своєю принциповою позицією до сусіда-агресора, а також загалом до проблем в Україні.

Саме час задати епічну відповідь Стаховського російським журналістам на Вімблдонському турнірі-2014.

Нагадаємо, 6 січня виповнився б 81 рік легендарному Валерію Лобановському.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua