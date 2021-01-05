 Під час виступів в НБА Медведенко перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Вчора 14:15 4496
Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір
Сьогодні 14:20 948
Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо
Сьогодні 13:47 1131
Верняєва відсторонили від змагань
Сьогодні 11:06 1893 1
Російський клуб достроково перервав оренду гравця Динамо
Сьогодні 10:45 1215
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 10:03 3559
Канада розгромила Росію, США обіграли Фінляндію у півфіналі молодіжного чемпіонату світу
Сьогодні 08:27 2226
Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо
Вчора 21:53 943
Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад
Вчора 20:25 3785
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Вчора 18:24 1804
Блоги
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:44 464
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 799
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Вчора 14:15 4494
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 6219 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 5317
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:39 Бокс Бій Ф'юрі - Джошуа може відбутися за межами Європи 38
18:26 Формула 1 Старт сезону Формули-1 буде відкладений і не відбудеться в Австралії 145
18:11 Футбол Собуцький відреагував на рішення про довічну дискваліфікацію 666
17:55 Бокс Хейні назвав бажаного суперника на наступний бій 399
17:40 Футбол Полісся продовжило контракти з трьома гравцями 288
17:25 Футбол Стало відомо, чому Кадірі залишив Арсенал 696
17:09 Бокс Вайт: Я хочу провести бій з Ортісом перед реваншем з Повєткіним 501
16:56 Футбол Марсель запропонував 8 мільйонів євро за Міліка 417
16:44 Блог Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 472
16:40 Теніс Помер колишній тренер Андрія Медведєва 749
16:24 Бокс Гірн порадив Альваресу не повторювати помилок Ломаченка 911
16:10 Футбол Маріуполь орендував захисника Шахтаря 591
15:55 Баскетбол Хімік повернув українського форварда 564
15:40 Футбол Керівництво Манчестер Юнайтед збільшило суму на трансфери 817
15:27 Бокс Джошуа: Усик погодиться відійти в сторону 2162
15:12 Футбол У Челсі склали список тренерів на заміну Лемпарду 1461
14:57 Футбол Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя 824
14:44 Гімнастика Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва 1591
14:20 Футбол Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір 948
14:05 Футбол Паст: Десна має закінчити сезон у призовій трійці 840
13:47 Футбол Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо 1131
13:30 Бокс Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС 6595
13:15 Футбол Рамос планує перейти у ПСЖ 1284
13:00 Футбол Саутгемптон - Ліверпуль 1:0. Огляд матчу 1148
12:46 Футбол Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою 1241

Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні

Сьогодні 16:44 Андрій Твердохліб 472 0
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні

Джерело - Чемпіон.

Видатний український баскетболіст Станіслав Медведенко протягом 5 років своєї американської кар’єри фондував український благодійний фонд.

"Коли виступав за Лос-Анджелес Лейкерс, сплачував близько 45-50 відсотків податків від зарплати - згадує Слава  фінансові показники. - Тобто, коли офіційно анонсовано, що твоя зарплата складає 1 млн $, то майже половину з цієї суми ти сплатиш податків.  Але також законодавство США дає можливість до 30 відсотків зі своїх податків направляти на благодійність і ти сам вирішуєш куди ці кошти направити.  Я про цю можливість дізнався тільки на третій сезон виступів за Лейкерс. Проконсультувавшись з юристами я започаткував в США благодійний фонд і частину податків спрямовував на нього. Також створив благодійний фонд в Україні, метою якого було розвиток дитячого баскетболу, саме тоді з‘явилась перша в Україні приватна академія баскетболу Ведмеді. З американського фонду переказував кошти на український фонд, який реалізовував проекти в нашій країні. Були створені всі умови для занять і роботи тренерів, діти займались безкоштовно, отримали форму, взуття, їздили в табори та відрядження на виїзні матчі дитячої Євроліги, ми проводили ремонти залів та закуповували інвентар. Зараз кілька вихованців академії грають в українській Суперлізі.  Пам’ятаю, що один сезон участі однієї дитячої команди в Євролізі коштував від 10 тисяч доларів. При бажанні й наші інші гравці, які зараз виступають в НБА, мають можливість зробити щось подібне. Для цього потрібно відкрити свій фонд, або знайти якийсь інший, який буде займатися твоїми проектами. Але при цьому потрібно регулярно витрачати на це власний час. Рахую, що це чудова тема, якою наші хлопці, на жаль, поки не займаються".

Зазначимо, що в НБА зараз грають два українця. Олексій Лень за канадський Торонто Репторс, Святослав Михайлюк за американський Детройт Пістонз, 

За твердженням Медведенка, багато зірок НБА використовують цей легальний інструмент.

"Свої благодійні фонди були у Кобі Браянта та Шакіла О’Ніла, а Леброн Джеймс, якщо не помиляюсь, саме завдяці цій темі та спільно з фондами-партнерами з бізнес корпорацій, побудував школу в Клівленді", - говорить українець.

Податкова служба США тричі перевіряла американський фонд Медведенка і не знайшла жодних порушень. 

"Це нормальний цивілізований шлях, коли платник податків сам вирішує куди краще вкласти частину своїх податків, але при цьому звітує та реалізує соціально значущі проекти - стверджує Слава. - Звичайно я винаймав юриста та бухгалтера, щоб всі дії були в рамках законодавства США, адже мова йшла про підтримку спорту в третій країні". 

Всього за 5 років роботи фонда (2003-2008 роки) було залучено на реалізацію проектів близько мільйона доларів.  

Ще одним джерелом фінансування фонду були пожертви від моїх друзів, -  уточнює Медведенко.

Читати також: Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів

Особиста справа:

Станіслав Медведенко народився 4 квітня 1979 року в селі Карапиши Київської області. Зріст 208 см.  Нападаючий / центровий.
Виступав за команди: Денді-СКІФ Київ (1995-96), Денді-Баскет Київ(1996-97), Будівельник Київ (1997-98), Аліта Литва (1998-99), БК Київ ( 1999-2000), Лос-Анджелес Лейкерс США (2000-06), Атланта Хоукс США (2006-07). .
Дворазовий чемпіон НБА (2001, 2002). Фіналіст чемпіонату НБА (2004). Чемпіон України (2000), срібний (1998) і бронзовий (1997) призер чемпіонату України. Бронзовий призер і кращий легіонер чемпіонату Литви (1999). Медведенко став другим європейцем у Лейкерс - після Владе Діваца - за всю історію каліфорнійського клубу.
 

Максим Розенко, Чемпіон

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()