Бий свого! Російські лижники зіткнулись перед фінішем і втратили медалі

Російські лижники Євген Бєлов та Олексій Червоткін втратили можливість завоювати "срібло" та "бронзу" на другому етапі багатоденної гонки "Тур де Скі", зіткнувшись за кілька метрів до фінішу.

Вони впродовж довгого часу боролися з Іваном Якімушкіним за друге-третє місце, але на останньому спуску врізалися один в одного й опинилися на снігу. Цим скористався швейцарець Даріо Колонья, який завоював "срібло" в мас-старті, відставши від переможця гонки росіянина Олександра Большунова на 23,5 секунди. Третю позицію зайняв Якімушкін, який зумів об'їхати своїх горе-співвітчизників.

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