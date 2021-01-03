Джерело - Чемпіон.

3 січня легендарному німецькому автогонщику та семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру виповнюється 52 роки.

Цікаві факти про Шумахера

- Шумахер дебютував у Формулі-1 в 22 роки за команду Benetton. Перший Гран-прі він виграв вже через рік.

- Міхаель великий фанат футболу. У 2008 році Швейцарська асоціація футболу обрала його послом Швейцарії на чемпіонат Європи з футболу 2008 року. Також гонщик грав у футбол за команду пілотів Ф-1.

- Шумахер знявся у фільмі Астерікс і Обелікс на Олімпійських іграх. Міхаель грав погонича колісниці.

- Першим автомобілем Міхаеля Шумахера був FIAT 500, хоча до цього він уже ганявся в картингу.

- Найулюбленішим хоббі спортсмена є скайдайвінг.

- Міхаель дуже забобонний. Він незмінно сідав до кабіни свого боліда з лівого боку.

- В Україні прізвище Шумахер асоціюється з віртуозними та ризикованими водіями, які полюблять ганяти.

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