ФІФА привітала Шовковського з Днем народження. Але все переплутала

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація футболу привітала колишнього воротаря Динамо і збірної України Олександра Шовковського з днем ​​народження.

"Олександр Шовковський прийшов у Динамо в 9-річному віці і залишив свій єдиний клуб легендою у віці 41 року. Він залишається єдиним голкіпером, який жодного разу не пропустив в серії пенальті на чемпіонатах світу.

Вітаємо з 45-річчям помічника тренера збірної України і недавнього запасного голкіпера", - сказано в повідомленні ФІФА.

Відзначимо, що сьогодні Шовковському все ж виповнилося 46, а в Динамо він прийшов у восьмирічному віці.

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