 День в історії. 45 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 09:41 10624
Динамо веде переговори з півзахисником чемпіона Хорватії
Сьогодні 15:09 890
Чісора: Усик - скиглій, він тільки й робив, що уникав нашого бою
Сьогодні 13:51 1324
Повєткін: Не збираюся боксувати з Усиком
Сьогодні 13:15 1825
Українку включено до Міжнародної Зали Слави IPF
Сьогодні 10:40 470
Промоутер Повєткіна: Шанси Усика у боях з Джошуа, Ф'юрі, Вайлдером є невеликими
Сьогодні 07:14 545
Ярмоленко – найгірший у Вест Гемі в матчі проти Саутгемптона
Вчора 22:28 1380
Шаран назвав гравців, які покинуть Олександрію
Вчора 20:59 1653
Визначився найкращий тренер Першої ліги
Вчора 18:45 1604 1
Арсенал хоче перехопити Косту
Вчора 17:21 1578
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:45 Футбол В АПЛ відмовились робити паузу в чемпіонаті 61
19:40 Блог День в історії. 45 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі 56
19:30 Баскетбол Мішула — найкращий гравець Суперліги у грудні 133
19:15 Футбол Караваєв назвав перешкоду трансферу Миколенка у Мілан 546
18:59 Бокс Де Ла Хойя хоче реваншу з Мейвезером 408
18:45 Бокс Гірн виділив прогрес в організації бою Джошуа - Ф’юрі 382
18:31 Футбол Маттеус: Лев більше не підходить для збірної Німеччини 481
18:17 Баскетбол Прометею знову дозволили грати на домашній арені 413
17:57 Блог Гравці збірної України привітали уболівальників з Новим роком 278
17:55 Футбол Визначився транслятор домашніх матчів Динамо 753
17:43 Футбол Матч Тоттенгем - Фулгем відмінили через спалах коронавірусу 557
17:32 Футбол Нємчанінов: Мав пропозицію з Європи та УПЛ 604
17:17 Футбол Куман оцінив шанси Барселони на чемпіонство у Ла-Лізі 685
16:57 Футбол Остап Маркевич виділив перевагу Маріуполя 590
16:45 Футбол Драгович не перейде у Динамо 1275
16:31 Теніс Ваншельбойм успішно стартував на турнірі в Тунісі 651
16:13 Бокс Чісора назвав бажаних суперників для Усика 1490
15:56 Футбол Хедіра може продовжити кар'єру в АПЛ 748
15:41 Блог Втрати 2020: хто зі спортсменів помер цього року 1290 1
15:40 Футбол Боруссія цікавиться 18-річним вінгером Манчестер Сіті 810
15:25 Футбол Нємчанінов повернувся до Вересу 916
15:09 Футбол Динамо веде переговори з півзахисником чемпіона Хорватії 890
14:55 Бокс Бронер припинив пити і схуд на 25 кілограмів 2164
14:39 Футбол Джулай: Між піонервожатим Хацкевичем і Луческу є різниця 1448
14:25 Теніс Марченко знявся з кваліфікації турніру АТР в Туреччині 938

День в історії. 45 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі

Сьогодні 19:40 Valeriy Ruchka 56 0
День в історії. 45 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі

30 грудня 1975 року вийшов черговий номер авторитетного журналу France Football, в якому було оголошено чергового лауреата Золотого м'яча. Приз найкращому футболіста року в Європі дістався форварду київського Динамо і збірної СРСР Олегу Блохіну.

Конкурентами динамівця в боротьбі за нагороду були лідер Барселони і збірної Нідерландів Йохан Кройфф та капітан Баварії Франц Беккенбауер.

Варто додати, що в 1975-му Блохін в складі Динамо виграв чемпіонат СРСР, Кубок володарів Кубків, а також Суперкубок Європи. За Суперкубок кияни боролися з мюнхенською Баварією. В обох матчах команда Лобановського перемогла (1:0, 2:0), при цьому всі три м'ячі на рахунку Олега Блохіна. Гол, забитий ним в Мюнхені, вважається одним з найкращих в історії київського клубу.

Додамо, що Олег Блохін став першим футболістом з України, який був удостоєний Золотого м'яча. Його успіх в 1986-му повторив Ігор Бєланов, а в 2004-му - Андрій Шевченко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()