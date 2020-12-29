Захисник Вест Гема сплутав м'яч із головою суперника. Вийшло дуже жорстко

Вест Гем і Саутгемптон зіграли нульову нічию у 16 турі АПЛ, Андрій Ярмоленко зіграв 72 хвилини.
В одному з епізодів орендований у Вотфорда захисник "молотобійців" Крейг Доусон зарядив по голові Че Адамсу. Виглядало моторошно, але з форвардом все в порядку.
Зазначимо, що суддя ніяк не відреагував на цей епізод.
Wtf man😭😭 pic.twitter.com/7s3eqyCDSu— lew (@UtdLew) December 29, 2020
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