 Захисник Вест Гема сплутав м'яч із головою суперника. Вийшло дуже жорстко | Блоги | Champion.com.ua
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Захисник Вест Гема сплутав м'яч із головою суперника. Вийшло дуже жорстко

Сьогодні 22:19 Valeriy Ruchka 231 0
Захисник Вест Гема сплутав м'яч із головою суперника. Вийшло дуже жорстко

Вест Гем і Саутгемптон зіграли нульову нічию у 16 турі АПЛ, Андрій Ярмоленко зіграв 72 хвилини.

В одному з епізодів орендований у Вотфорда захисник "молотобійців" Крейг Доусон зарядив по голові Че Адамсу. Виглядало моторошно, але з форвардом все в порядку. 

Зазначимо, що суддя ніяк не відреагував на цей епізод.

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