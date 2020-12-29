 Український фільм про біг відкриє кінофестиваль у США | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:07 4987 1
Алі Башир назвав причину припинення співпраці з Усиком
Сьогодні 15:40 2168
Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога
Сьогодні 13:51 1811
Незаслужено заслужений? 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 12:45 1864 2
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Сьогодні 11:48 2311
Фенербахче орендував капітана збірної України
Сьогодні 07:10 2120
Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування
Вчора 21:15 2371
Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 20:00 2044
Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо
Вчора 17:57 2339
Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби
Вчора 16:56 2484
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:17 Хокей Кременчук в овертаймі переграв Краматорськ в УХЛ 79
21:08 Блог В Італії тренер напав на свого баскетболіста під час матчу 87
20:59 Футбол Шаран назвав гравців, які покинуть Олександрію 204
20:47 Футбол Болонья знову цікавиться Супрягою 338
20:31 Футбол Чичиков і Коркішко покинули Дніпро-1 385
20:16 Хокей Дніпро - Крижані Вовки 5:4. Огляд матчу 370
20:00 Футбол Севілья здолала Вільярреал у 16 турі Ла-Ліги 336
19:49 Футбол У клубі АПЛ спалах коронавірусу 589
19:46 Блог Український фільм про біг відкриє кінофестиваль у США 130
19:35 Хокей. УХЛ Білий Барс у серії булітів обіграв Маріуполь в УХЛ 549
19:15 Футбол Ярмоленко у стартовому складі Вест Гема на матч із Саутгемптоном 677
19:01 Блог Дівчина дня. Найкраща Ring girl 2020 року 321
19:01 Футбол Сімеоне відреагував на відхід Кости 704
18:45 Футбол Визначився найкращий тренер Першої ліги 775 1
18:29 Футбол Колишній тренер Карпат очолить клуб із Чемпіоншипу 1209
18:15 Футбол В АПЛ рекордна кількість випадків коронавірусу 807
17:55 Баскетбол Ягупова продовжить кар’єру у Фенербахче 1387
17:34 Хокей. УХЛ Дніпро переміг Крижані Вовки в УХЛ 1160
17:21 Футбол Арсенал хоче перехопити Косту 910
17:00 Футбол Стороженко спростував відхід з Металіста 1925 1110
16:45 Хокей. УХЛ Донбас - Сокіл 4:5. Огляд матчу 1500
16:28 Футбол Зідан: Ситуація з Марсело та Іско складна 1344
16:11 Баскетбол Лень незабаром дебютує за Торонто 1190
15:55 Футбол Суперник Динамо у Лізі Європи підписав досвідченого форварда 1781
15:40 Бокс Алі Башир назвав причину припинення співпраці з Усиком 2168

Український фільм про біг відкриє кінофестиваль у США

Сьогодні 19:46 Valeriy Ruchka 130 0
Український фільм про біг відкриє кінофестиваль у США

Українська спортивна драма Пульс 29 січня відкриє Міжнародний кінофестиваль FLIC в Полсоні, США.

Про це пише ресурс Insider.

Також фільм покажуть вдруге 31 січня – на закритті фестивалю. Біографічна картина про українську легкоатлетку Оксану Боторчук номінована на кінофестивалі відразу в 4 категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер (Сергій Чеботаренко), найкраща актриса (Наталія Бабенко) і найкращий актор (Станіслав Боклан).

Головні ролі в картині виконали Наталія Бабенко, Станіслав Боклан, Вікторія Левченко, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв та інші.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()