Український фільм про біг відкриє кінофестиваль у США

Українська спортивна драма Пульс 29 січня відкриє Міжнародний кінофестиваль FLIC в Полсоні, США.

Про це пише ресурс Insider.

Також фільм покажуть вдруге 31 січня – на закритті фестивалю. Біографічна картина про українську легкоатлетку Оксану Боторчук номінована на кінофестивалі відразу в 4 категоріях: найкращий фільм, найкращий режисер (Сергій Чеботаренко), найкраща актриса (Наталія Бабенко) і найкращий актор (Станіслав Боклан).

Головні ролі в картині виконали Наталія Бабенко, Станіслав Боклан, Вікторія Левченко, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв та інші.

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