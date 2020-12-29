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Як ти, Шумі? Сім років тому Міхаель Шумахер отримав важку травму

Сьогодні 13:53 Valeriy Ruchka 4527 0
Як ти, Шумі? Сім років тому Міхаель Шумахер отримав важку травму

Сім років тому Міхаель Шумахер отримав важку черепно-мозкову травму у Французьких Альпах.

Протягом цих років сім'я Шумахера намагалася не розголошувати інформацію про стан здоров'я легендарного гонщика.

Міхаеля прооперували буквально на наступний день після трагедії. Німця занурили в штучну кому, після чого провели ряд операцій.

Через місяць лікарі почали процес пробудження з коми. Вже влітку 2014-го Шумахер остаточно вийшов з коми та перебрався до реабілітаційного центру університету Лозанни, однак німець приходив до тями лише час від часу.

Восени Шумахер повернувся до дому і продовжив реабілітацію.

У 2015, 2016 і 2017 майже не з'являлася нова інформація про стан гонщика. Міхаель потроху відновлювався, хоча й досі не міг обходитись без нагляду лікарів.

Президент FIA розповідав, що дивився гонку з Шумахером. Також з'явилася інформація, що Шумахер вже не прикутий до ліжка.

Дивлячись на прогрес у відновленні легендарного гонщика можна сказати, що Шумахер продовжує боротися і можливо зовсім скоро ми дізнаємося про його повне одужання.

А поки Міхаель бореться за своє життя, рекомендуємо подивитися найкращі моменти в кар'єрі легендарного гонщика:

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