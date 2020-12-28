 Карате проти шахів. Горуна позмагався з Анною Музичук. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Карате проти шахів. Горуна позмагався з Анною Музичук

Вчора 21:12 Valeriy Ruchka 293 0
Карате проти шахів. Горуна позмагався з Анною Музичук

Джерело - Чемпіон.

Найкращий каратист в історії України та одна з наших надій на успішний виступ на Іграх в Токіо, де карате дебютує в олімпійський програмі Станіслав Горуна вирішив позмагатися в шахах з дворазовою чемпіонкою світу з блискавичних шахів,  чемпіонка світу зі швидких шахів та віцечемпіонкою світу з класичних шахів Анною Музичук.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

"Зіграти партію з людиною, яка грає в шахи з 3 років, а з 14 - в статусі гросмейстера я навіть не мріяв!

І навіть факт нищівної поразки не зіпсує мені вражень про сьогоднішню зустріч захоплююсь розумом і талантом! Завжди вболіваю! І чекаю на татамі", - написав Горуна.

 
 
 
 
 
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A post shared by Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

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