 Бебех, Денисов и Вацко выбирали нового эксперта для программы “Великий футбол”, сыграли в “Comment out” и разыграли Jaguar | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Сьогодні 13:07 2688
Де дивитися Різдвяну гонку-2020
Сьогодні 17:27 976
Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019/2020 років
Сьогодні 14:24 6305 2
Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року
Сьогодні 13:52 551
Рома може підписати Яремчука взимку
Сьогодні 13:40 716
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Сьогодні 13:00 8437
Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998-го
Сьогодні 09:11 371
Андрій Шевченко: Відзначили новий рік в салоні літака
Вчора 11:44 1792
Коваленко у січні перейде в Аталанту
Вчора 10:42 3462
Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker
26.12.2020 20:40 5467
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:32 Футбол Кварцяний назвав найкращого українського футболіста 22
20:16 Футбол Динамо цікавиться іноземним хавбеком 783
20:15 Блог Фото дня. Гравець Динамо став батьком 136
20:00 Біатлон Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки 450
19:57 Блог Топ події 2020 року - ТаТоТаке 94
19:45 ММА Нурмагомедов: Переможець бою Мак-Грегор – Пуар'є забере пояс UFC 277
19:30 Футбол Металіст 1925 розпрощався з трьома гравцями 382
19:14 Футбол Коста проігнорував тренування Атлетіко 364
19:09 Футбол Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу 411 2
18:53 Футбол Лестер вирвав нічию у Крістал Пелес в АПЛ 342
18:46 Футбол Куман: Я не можу вплинути на майбутнє Мессі у Барселоні 475
18:45 Блог Шахтар записав святкове відео для уболівальників 143
18:29 Футбол Матч Евертон - Манчестер Сіті відмінили через спалах коронавірусу 482
18:15 Футбол Президент Маріуполя: Було б краще, якби замість українців грали другосортні легіонери? 965
17:57 Футбол Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо 1040
17:49 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Алаби 595
17:31 Блог Українська легенда НХЛ із 400 шрамами на обличчі. День народження Террі Савчука 422
17:27 Біатлон Де дивитися Різдвяну гонку-2020 976
17:22 Блог Бебех, Денисов и Вацко выбирали нового эксперта для программы “Великий футбол”, сыграли в “Comment out” и разыграли Jaguar 219
17:17 Футбол Мессі оцінив можливе повернення Неймара у Барселону 904
17:12 Бокс Стінг, Гамілтон, Ярмоленко і Ребров: 9 років фан-клубу Кличко 827
16:56 Біатлон Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби 1197
16:46 Футбол Наполі назвало ціну Міліка 1127
16:31 Футзал Збірна України з футзалу втратила три позиції у рейтингу УЄФА 1596
16:16 Футбол Яремчук отримав покарання за брутальний фол у чемпіонаті Бельгії 1544

Бебех, Денисов и Вацко выбирали нового эксперта для программы “Великий футбол”, сыграли в “Comment out” и разыграли Jaguar

Сьогодні 17:22 Дима Копий 219 0
Бебех, Денисов и Вацко выбирали нового эксперта для программы “Великий футбол”, сыграли в “Comment out” и разыграли Jaguar

Ведущим финала стал шоумен, актер ”Мамахохотала” Евгений Янович. Полтора часа Янович с амбассадорами Favbet разыгрывали призы и проводили конкурсы.

Ведущий канала “Бомбардир” Роман Бебех сыграл с ведущим в “Правда или ложь” за 1000 грн, которую перечислили в благотворительный фонд “Таблеточки”.

Директор каналов “Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3” и ведущий программы “Великий футбол” Александр Денисов выбирал нового эксперта на свою программу.

Борьба была жесткой. За право стать членом команды главной футбольной воскресной программы сразились: Павло Зибров, Артем Милевский и Александр Алиев, а также коты Виктора Леоненко.

Также Денисов анонсировал новое январское шоу на каналах “Футбол” с участием Влады Седан.

Комментатору и ведущему ютуб-канала “Вацко Live” Виктору Вацко досталось задание написать жесткий комментарий в инстаграме под постом у Анатолия Анатолича. Также Виктор определил обладателя Jaguar.

Им стал Владимир из Киева.

Победителя поздравил украинский репер и продюсер Алексей “Потап” Потапенко.

Акция “Следуй за мечтой” прошла на сайте Favbet с октября по декабрь. В ней приняли участие более тысячи участников, а 32 счастливчика вышли в Grand Final. Cреди них были разыграны швейцарские часы, акустические системы, Iphone 12, PlayStation 5 и куча других призов.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()