Вилучення Яремчука в матчі чемпіонату Бельгії

У поєдинку 19-го туру чемпіонату Бельгії Гент з мінімальним рахунком поступився Кортрейку.

Зустріч невдало склалася для українця Романа Яремчука, який був вилучений на 22-й хвилині. Відзначимо, що українець отримав пряму червону картку.

😱 | Roman Yaremchuck krijgt een rode kaart voor een harde duw op Golubović. De juiste beslissing? 🇺🇦🧐#KVKGNT pic.twitter.com/4Doxca7ytp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 26, 2020

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