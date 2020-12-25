Джерело - Чемпіон.

Нещодавно лідер Барселони забив 644-й гол за Барселону, перевершивши досягнення Пеле за кількістю влучних пострілів за одну команду. На честь цього один із пивних брендів вирішив розіслати пронумеровані пляшки з хмільним напоєм усім голкіперам, яким забивав аргентинець. Тричі Мессі забивав і кіперу Шахтаря Андрію Пятову. В очікуванні на пиво, Пятов дотепно пожартував у своєму Instagram.

"Замовив сухарики, чекаю на пиво від Мессі", - написав воротар Шахтаря.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрей Пятов (@piat30)

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