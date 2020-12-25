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Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії

Сьогодні 20:45 Андрій Твердохліб 296 0
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії

Джерело - Чемпіон.

У 2012 році журналіст Тіагу Реч був єдиним уболівальником на домашній грі бразильського Санта-Круз проти Греміо. Господаря зазнали розгромної поразки - 1:4.

Через кілька років Рьоч отримав роботу в улюбленій команді, а в 2018-му - став президентом клубу. А напередодні Санта-Круз виграв чемпіонат штату Пернамбуку та вперше, за 107-річну історію клубу, зіграє в Кубку Бразилії.

"Я навіть не встиг зупинитися, щоб подумати прямо, і не зрозумів, що ми будемо грати в Copa do Brasil. Ми пережили страшні роки, і вчора я побачив, що Санта-Круз цього не заслуговує. На вулиці було багато людей, одягнених у футболку, святкували, слідуючи за кортежем. Це було неймовірно", - зізнався Тьяго.

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