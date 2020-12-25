Джерело - Чемпіон.

Чемпіон AMC Fight Nights Global в середній вазі Володимир Мінєєв побився зі спортсменом середньої ваги АСА Магомедом Ісмаїловим під час турніру AMC Fight Nights Global Winter Cup, який відбуваються в Москві.

Після короткої словесної перепалки бійці влаштували бійку, яка перейшла в масову бійку. В інцидент була змушена втрутитися поліція.

😱🔥 Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция 👮‍♂️



👊 После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте 🧨 pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

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