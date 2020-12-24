 Російські бійці ММА влаштували масову бійку на турнірі в Москві. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Російські бійці ММА влаштували масову бійку на турнірі в Москві

Сьогодні 22:32 Valeriy Ruchka 144 0
Російські бійці ММА влаштували масову бійку на турнірі в Москві

Чемпіон AMC Fight Nights Global в середній вазі Володимир Мінєєв побився зі спортсменом середньої ваги АСА Магомедом Ісмаїловим під час турніру AMC Fight Nights Global Winter Cup, який відбуваються в Москві.

Після короткої словесної перепалки бійці влаштували бійку, яка перейшла в масову бійку. В інцидент була змушена втрутитися поліція.

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