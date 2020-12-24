Бокс, кікбоксинг і ММА – проти коронавірусу! Відомий коментатор записав мотиваційну пісню

Джерело - Чемпіон.

Мотиваційним відео для всіх фанів єдиноборств на пісню "Сила" підбили підсумки року відомий спортивний коментатор Дмитро Лазуткін, музичний проєкт "Артерія" і команда програми "Бійцівський клуб". Ролик нагадує про те, що звитяги спортсменів надихають мільйони людей приходити у тренувальні зали, вдосконалюватися і дбати про своє здоров’я.

Музику до пісні написав харківський композитор Борис Севастьянов, авторство тексту належить поету, спортивному коментатору, а в минулому – переможцю Кубку Європи з кікбоксингу і Чемпіону України з козацького двобою – Дмитру Лазуткіну.

Також у кліпі знявся Чемпіон Світу з кікбосингу Юрій Перетятько. Окрім того, на відео можна побачити виступи титулованих українських суперважковаговиків Віктора Вихриста і Андрія Руденка, учасників міжнародних турнірів з кікбоксингу і бойового самбо. Прем'єра пісні відбулася у ефірі телеканалу XSPORT цієї неділі.

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