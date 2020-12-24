Невдаха дня. Адетокумбо промахнувся зі штрафного, який міг врятувати Бостон

Джерело - Чемпіон.

Мілуокі програв Бостону в стартовому матчі сезону - 121:122.

За 0,4 секунди до завершення четвертої чверті лідер Бакс Янніс Адетокумбо міг зрівняти рахунок з лінії при "-1", але промахнувся.

Раніше стало відомо, що грецький баскетболіст погодився укласти з командою п'ятирічний супермаксимальний контракт на суму 228 млн доларів. Це найбільша угода в історії ліги.

Giannis misses potential game-tying FTs pic.twitter.com/kzRHrO5vMH — Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2020

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