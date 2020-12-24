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Три українські голкіпери отримають унікальні подарунки від Мессі

Сьогодні 09:53 Valeriy Ruchka 695 0
Три українські голкіпери отримають унікальні подарунки від Мессі

Джерело - Чемпіон.

Новий рекорд планети за кількістю голів у складі одного клубу, встановлений нападником Барселони Ліонелем Мессі, не омине й Україну.

Мессі побив легендарний рекорд Пеле 

На честь досягнення аргентинця легендарний бренд Budweiser випустив лімітовану колекцію пива.

Мессі надішле пляшки хмільного напою кожному голкіперу, якому забивав. До пива додається супровідний лист від 6-разового володаря "Золотого м'яча". За період ігрової кар'єри Мессі засмутив 160 воротарів. Зокрема, дісталося від лідера "блаугранас" і трьом українцям – Олександру Шовковському, Андрію Пятову та Руслану Нещерету. Кожен кіпер отримає кількість пляшок пива, рівну кількості пропущених від нападника м'ячів.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі побив "вічний" рекорд Пеле за голами у футболці одного клубу. Оновлений рекорд становить 644 м'ячі.

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