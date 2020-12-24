Три українські голкіпери отримають унікальні подарунки від Мессі

Джерело - Чемпіон.

Новий рекорд планети за кількістю голів у складі одного клубу, встановлений нападником Барселони Ліонелем Мессі, не омине й Україну.

Мессі побив легендарний рекорд Пеле

На честь досягнення аргентинця легендарний бренд Budweiser випустив лімітовану колекцію пива.

Мессі надішле пляшки хмільного напою кожному голкіперу, якому забивав. До пива додається супровідний лист від 6-разового володаря "Золотого м'яча". За період ігрової кар'єри Мессі засмутив 160 воротарів. Зокрема, дісталося від лідера "блаугранас" і трьом українцям – Олександру Шовковському, Андрію Пятову та Руслану Нещерету. Кожен кіпер отримає кількість пляшок пива, рівну кількості пропущених від нападника м'ячів.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі побив "вічний" рекорд Пеле за голами у футболці одного клубу. Оновлений рекорд становить 644 м'ячі.

1 gol = 1 botella del #KingOfBeers que será enviada a cada portero al que #Messi le anotó. Eso nos da 644. La mayor cantidad de goles marcados por un jugador en un mismo club. Celebrá la grandeza del #KingOfFootball #Messi644 pic.twitter.com/3swh72bUqX — Budweiser Paraguay (@BudweiserPy) December 23, 2020

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua