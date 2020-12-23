 PUMA и Helly Hansen: сочетание спортивного стиля и технологичности | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича
Вчора 11:00 4789 1
11-річний український шахіст виграв срібло юнацького чемпіонату світу
Сьогодні 11:28 1432
Ворскла готує трансфер гравця збірної Люксембургу
Сьогодні 10:07 1834
Мессі побив легендарний рекорд Пеле
Сьогодні 09:12 2135
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала
Вчора 22:11 2664
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Вчора 19:40 1099
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Вчора 18:54 4733
Тренер вказав на труднощі Усика у бою з Ф’юрі
Вчора 14:37 7818 1
Леху запропонували підписати Шабанова
Вчора 14:00 1871
Рух відмовився підписувати Мілевського
Вчора 13:45 2383
Блоги
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос Андрій Твердохліб
Вчора 16:21 365
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Вчора 13:44 1577
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 2284
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
21.12.2020 20:41 9046 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.12.2020 19:38 643
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
21.12.2020 18:09 526
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
21.12.2020 16:09 1826
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
21.12.2020 13:36 1134
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати Valeriy Ruchka
21.12.2020 11:43 2022
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук Valeriy Ruchka
21.12.2020 10:19 398
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Бокс Став відомий головний кандидат на бій проти Бівола 118
17:40 Футбол Ребров: Моя базова зарплата невисока 625
17:25 Футбол Хачеріді залишить брестське Динамо 501
17:10 ММА Колишній чемпіон UFC розірвав контракт з промоушеном 386
16:55 Бокс Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі 820
16:48 Блог PUMA и Helly Hansen: сочетание спортивного стиля и технологичности 127
16:40 Футбол Форвард Ліона зламав руку на тренуванні 520
16:24 Бокс Визначилася дата наступного бою Коммі 918
16:15 Блог UFC представив найкращі нокаути року 331
16:10 Футбол Брентфорд - Ньюкасл 1:0. Огляд матчу 619
15:55 Баскетбол Волков оцінив перспективи Михайлюка у НБА 754
15:45 Блог Лунін вразив Реал своєю технікою 1454
15:41 Футбол Манчестер Юнайтед хоче позбутися чотирьох гравців 1055
15:26 Баскетбол Леброн травмувався у стартовому матчі сезону 961
15:21 Пряма трансляція Білий Барс - Краматорськ: пряма трансляція матчу УХЛ 155
15:16 Футбол ПСЖ готовий викупити Облака за 120 млн євро 983
15:10 Блог Відео дня. Український сноубордист приголомшив світ унікальним трюком 412
14:55 Футбол Вільярреал – Атлетік 1:1. Огляд матчу 1000
14:46 Футбол Рух відмовився продовжувати оренду гравця Динамо 1594
14:32 Футбол Вукоєвич назвав заробіток Динамо у першій частині сезону 1294
14:15 Футбол Україна втратила позицію у рейтингу найдорожчих чемпіонатів Європи 1614
14:00 Блог Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського 29329
13:58 Футбол Валенсія - Севілья 0:1. Огляд матчу 1153
13:48 Футбол Олександрія позбудеться двох гравців 1245
13:33 Бокс Ломаченко зможе відновити тренування у кінці січня 1915

PUMA и Helly Hansen: сочетание спортивного стиля и технологичности

Сьогодні 16:48 Дима Копий 127 0
PUMA и Helly Hansen: сочетание спортивного стиля и технологичности

Бренд Helly Hansen — это одежда для людей, в которых живет дух авантюризма, которые любят приключения и отправляются за адреналином в самые отдаленные и суровые места нашей планеты. Их верными помощниками в этих путешествиях становятся теплая и практичная одежда и обувь, которые способны выдержать любые испытания.

История бренда Helly Hansen

Влюбленный в море и вдохновленный духом Арктики, морской капитан Хелли Юэль Хансен в 1877 году начал производить специальную водонепроницаемую одежду для моряков, работающих в экстремальных условиях. Ему понадобился всего один год, чтобы объемы продаж достигли десятков тысяч единиц и компания начала получать запросы на экспорт.

В 1914 году после смерти Хелли, руководство перешло к его сыну Лейву Хелли-Хансену. В 1920 году с появлением ткани линукс началась новая эпоха создания водонепроницаемой одежды не только для мужчин, но и для женщин, и детей.

Настоящим технологическим прорывом стало появление в 1949 году материала хелокса. Он нашел свое применение в пошиве спецодежды для разных сфер промышленности. Компания Helly Hansen использовала его в создании линейки Фибрепайл. Теплый, легкий, быстросохнущий материал стал отличной отделкой для плащей рабочих, защищал от снега и дождя, создавал комфортные условия для человека.

Разработка материалов и технология пошива

Технологи и дизайнеры Helly Hansen постоянно работали над созданием новых тканей, искали интересные сочетания, чтобы утепленная одежда оставалась удобной и практичной, а также выдерживала экстремальные погодные условия.

В 1970 году с появлением мембранной ткани Lifa, начался новый виток развития компании. Helly Hansen начали выпускать термобелье из ткани Lifa, которая отлично сохраняет тепло и при этом эффективно отводит влагу от тела.

Капсульная коллекции PUMA и Helly Hansen

В производстве одежды Helly Hansen используются гидрофильные и микропористые технологии, которые признаны лучшими в сохранении тепла и отведении влаги.

Коллаборация PUMA X Helly Hansen

В последние двадцать лет бренд Helly Hansen интегрируется в повседневную уличную одежду и находит любовь в сердцах молодого поколения. Коллаборация с PUMA — важный шаг на пути к увеличению своей аудитории и росту популярности бренда.

В коллабе PUMA и Helly Hansen дизайнеры создали:

  • куртки;

  • кроссовки;

  • худи;

  • спортивные брюки;

  • сумки.

Акцент стиля капсульной коллекции сделан на эпоху 90-х. Для цветового решения выбраны черный, белый, серый, оранжевый и охра.

Кроссовки представлены в трех моделях: LQD Cell, RS-X3 Mid и Future Rider. Модель LQD Cell теперь получила дополнительную амортизацию, новую функциональную шнуровку и яркие цвета.

В модели RS-X3 Mid нашли свое отражение современные зимние кроссовки и ботинки для трекинга. Массивные, с высокой шнуровкой, с наличием технологических слоев для лучшей амортизации — эта обувь стала идеальным выбором для путешествий в неблагоприятных погодных условиях.

Кроссовки Future Rider приковали к себе внимание беспроигрышным сочетанием актуального черного цвета с яркими вставками в технике колорблок. Верх обуви выполнен из технологичной нити, а сзади модели добавили специальную петлю, которая облегчает надевание.

Спортивная экипировка коллаборации PUMA X Helly Hansen получилась на славу: непродуваемые куртки-ветровки, которые обеспечат комфорт при любой погоде, комфортные худи и удобные штаны. Не забыли и про стильные аксессуары — поясные сумки из нейлона с большим количеством карманов.

Плохая погода не страшна, если одеваться в одежду от брендов PUMA и Helly Hansen!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()