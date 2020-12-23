PUMA и Helly Hansen: сочетание спортивного стиля и технологичности

Бренд Helly Hansen — это одежда для людей, в которых живет дух авантюризма, которые любят приключения и отправляются за адреналином в самые отдаленные и суровые места нашей планеты. Их верными помощниками в этих путешествиях становятся теплая и практичная одежда и обувь, которые способны выдержать любые испытания.

История бренда Helly Hansen

Влюбленный в море и вдохновленный духом Арктики, морской капитан Хелли Юэль Хансен в 1877 году начал производить специальную водонепроницаемую одежду для моряков, работающих в экстремальных условиях. Ему понадобился всего один год, чтобы объемы продаж достигли десятков тысяч единиц и компания начала получать запросы на экспорт.

В 1914 году после смерти Хелли, руководство перешло к его сыну Лейву Хелли-Хансену. В 1920 году с появлением ткани линукс началась новая эпоха создания водонепроницаемой одежды не только для мужчин, но и для женщин, и детей.

Настоящим технологическим прорывом стало появление в 1949 году материала хелокса. Он нашел свое применение в пошиве спецодежды для разных сфер промышленности. Компания Helly Hansen использовала его в создании линейки Фибрепайл. Теплый, легкий, быстросохнущий материал стал отличной отделкой для плащей рабочих, защищал от снега и дождя, создавал комфортные условия для человека.

Разработка материалов и технология пошива

Технологи и дизайнеры Helly Hansen постоянно работали над созданием новых тканей, искали интересные сочетания, чтобы утепленная одежда оставалась удобной и практичной, а также выдерживала экстремальные погодные условия.

В 1970 году с появлением мембранной ткани Lifa, начался новый виток развития компании. Helly Hansen начали выпускать термобелье из ткани Lifa, которая отлично сохраняет тепло и при этом эффективно отводит влагу от тела.

В производстве одежды Helly Hansen используются гидрофильные и микропористые технологии, которые признаны лучшими в сохранении тепла и отведении влаги.

Коллаборация PUMA X Helly Hansen

В последние двадцать лет бренд Helly Hansen интегрируется в повседневную уличную одежду и находит любовь в сердцах молодого поколения. Коллаборация с PUMA — важный шаг на пути к увеличению своей аудитории и росту популярности бренда.

В коллабе PUMA и Helly Hansen дизайнеры создали:

куртки;

кроссовки;

худи;

спортивные брюки;

сумки.

Акцент стиля капсульной коллекции сделан на эпоху 90-х. Для цветового решения выбраны черный, белый, серый, оранжевый и охра.

Кроссовки представлены в трех моделях: LQD Cell, RS-X3 Mid и Future Rider. Модель LQD Cell теперь получила дополнительную амортизацию, новую функциональную шнуровку и яркие цвета.

В модели RS-X3 Mid нашли свое отражение современные зимние кроссовки и ботинки для трекинга. Массивные, с высокой шнуровкой, с наличием технологических слоев для лучшей амортизации — эта обувь стала идеальным выбором для путешествий в неблагоприятных погодных условиях.

Кроссовки Future Rider приковали к себе внимание беспроигрышным сочетанием актуального черного цвета с яркими вставками в технике колорблок. Верх обуви выполнен из технологичной нити, а сзади модели добавили специальную петлю, которая облегчает надевание.

Спортивная экипировка коллаборации PUMA X Helly Hansen получилась на славу: непродуваемые куртки-ветровки, которые обеспечат комфорт при любой погоде, комфортные худи и удобные штаны. Не забыли и про стильные аксессуары — поясные сумки из нейлона с большим количеством карманов.

Плохая погода не страшна, если одеваться в одежду от брендов PUMA и Helly Hansen!

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