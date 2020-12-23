Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті

20-річний захисник полтавської Ворскли Наджиб Якубу відправився у відпустку на батьківщину в Гану.

На своїй сторінці в Facebook футболіст опублікував фото з земляками. Він привіз їм багато води, їжу і багато іншого.

"Кожен схід сонця – це запрошення встати і прикрасити чийсь день", - написав Якубу. Геолокацією вказана Аккра, столиця Гани.

Відзначимо, що в першій частині нинішнього сезону Наджиб Якубу зіграв за Ворсклу 12 матчів в українській Прем'єр-лізі.

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