 Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича
Вчора 11:00 4259 1
Мессі побив легендарний рекорд Пеле
Сьогодні 09:12 1608
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала
Вчора 22:11 1736
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Вчора 19:40 886
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Вчора 18:54 4349
Тренер вказав на труднощі Усика у бою з Ф’юрі
Вчора 14:37 7435 1
Леху запропонували підписати Шабанова
Вчора 14:00 1751
Рух відмовився підписувати Мілевського
Вчора 13:45 2171
Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу
21.12.2020 23:24 2505 1
Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія
21.12.2020 21:40 815
Блоги
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Вчора 13:44 1547
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 2263
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
21.12.2020 20:41 9005 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.12.2020 19:38 622
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
21.12.2020 18:09 514
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
21.12.2020 16:09 1816
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
21.12.2020 13:36 1108
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати Valeriy Ruchka
21.12.2020 11:43 1936
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук Valeriy Ruchka
21.12.2020 10:19 390
Парні тренування зміцнюють відносини
Парні тренування зміцнюють відносини Дима Копий
20.12.2020 23:14 473
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:02 Бокс Стівенсон викликав на бій Ломаченка 345
11:50 Футбол Президент ПФЛ виділив потенціал ліги 224
11:28 Шахи 11-річний український шахіст виграв срібло юнацького чемпіонату світу 521
11:14 Футбол Вукоєвич назвав трансферні плани Динамо 536
11:06 Блог Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті 171
10:58 Футбол Вальядолід – Барселона 0:3. Огляд матчу 552
10:47 Футбол Коваленко може перейти у Бенфіку 581
10:30 Футбол Мессі: Навіть не думав, що зможу перевершити досягнення Пеле 581
10:07 Футбол Ворскла готує трансфер гравця збірної Люксембургу 1097
09:58 Футбол Ювентус - Фіорентина 0:3. Огляд матчу 523
09:46 Футбол Минай візьме на перегляд ексгравця Динамо 1104
09:33 Футбол Артета: Найближчі матчі вирішать сезон Арсенала 557
09:12 Футбол Мессі побив легендарний рекорд Пеле 1608
08:56 Футбол Арсенал - Манчестер Сіті 1:4. Огляд матчу 905
08:45 Футбол Зінченко: Прагну більшого 1147
08:28 Баскетбол Бруклін розгромив Голден Стейт, Лейкерс поступилися Кліпперс. Результати матчів НБА 810
08:14 Футбол Барселона розгромила Вальядолід, Вільярреал зіграв внічию з Атлетіком у 15 турі Ла-Ліги 324
22 Грудня 2020
23:59 Футбол Буффона можуть дискваліфікувати за богохульство 2976
23:51 Футбол Манчестер Сіті Зінченка переміг Арсенал у чвертьфіналі Кубку футбольної ліги 2603
23:39 Футбол Фіорентина сенсаційно розгромила Ювентус у 14 турі Серії А 2686
23:25 Бокс Джошуа: Хочу провести бій з Ф'юрі 2576
23:10 Теніс Тенісист з Єгипту дискваліфікований на три роки за договірні матчі 2484
22:54 Бокс Менеджер Ломаченка розповів, чому Лопес не хоче другого бою 2978
22:40 Футбол Атлетіко переграв Реал Сосьєдад, Уеска і Леванте зіграли внічию у 15 турі Ла-Ліги 323
22:25 Теніс Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки основної сітки Australian Open 2700

Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті

Сьогодні 11:06 Valeriy Ruchka 171 0
Легіонер Ворскли влаштував свято в африканському місті

20-річний захисник полтавської Ворскли Наджиб Якубу відправився у відпустку на батьківщину в Гану.

На своїй сторінці в Facebook футболіст опублікував фото з земляками. Він привіз їм багато води, їжу і багато іншого.

"Кожен схід сонця – це запрошення встати і прикрасити чийсь день", - написав Якубу. Геолокацією вказана Аккра, столиця Гани.

Відзначимо, що в першій частині нинішнього сезону Наджиб Якубу зіграв за Ворсклу 12 матчів в українській Прем'єр-лізі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()