Джерело - Чемпіон.

Пауліна Грецьки - донька найкращого хокеїста усіх часів Вейна Грецьки. Дівчина зустрічається з всесвітньовідомим гольфістом Дастіном Джонсоном, працює фотомоделлю та вкрай рідко балує свої підписників, яких у неї майже 1 мільйон, у Instagram новими світлинами.

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