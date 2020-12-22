Джерело - Чемпіон.

20 грудня, в Броварах відбувся заключний поєдинок 19-го туру УХЛ в якому Крижані Вовки приймали Сокіл. Київське дербі вдалося на славу. Гості програвали 0:3, але зробили переможний камбек і в підсумку обіграли Вовків з рахунком 6:3.

За 6 хвилин до кінця зустрічі за рахунку 3:4 на користь Сокола любителі хокею стали свідками яскравої масової бійки за участю сімох хокеїстів.

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