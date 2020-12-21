Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Найбільш гарячий і божевільний випуск в історії ТаТоТаке - Співаковський і Сеньків запросили батька-засновника проєкт Сергія Болотнікова, щоб відсвятувати ювілей в 200 випусків і відповісти на ваші найцікавіші питання.

Тут і топ-інсайди, і обговорення гучних трансферів, і збірна першої частини сезону в УПЛ, і зізнання Болотнікова про ситуацію в Карпатах, і пікантні подробиці з особистого життя ведучих.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua