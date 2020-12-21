У фіналі жіночого Кубка Норвегії з футболу зустрілися клуби ЛСК і Волеренга. Основний час команди закінчили з рахунком 0:0, а ось в доданий номінальні гості вирішили ще раз показати, чому в цьому сезоні вони - найсильніша команда Норвегії в жіночому футболі.

Особливо крутим був другий гол, який поставив крапку в матчі: Марі Долвік Маркуссен отримала м'яч на початку фінальної третини, обійшла двох суперниць і забила рикошетом від кута каркаса воріт.

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